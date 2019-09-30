Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

Слухи о том, что у Лазарева родился второй ребенок появились еще в мае. Тогда музыкант предпочел отшутиться, заявив в ответ на вопрос журналистов "а почему не двойня?".
Девочку Лазарев назвал Анной, сейчас ей год. Она родилась с весом в 3 килограмма 700 граммов, ростом 52 сантиметра. Лазарев сообщил, что не присутствовал при родах, но приехал забирать дочку из роддома и взял с собой своего сына Никиту, который очень трогательно относится к младшей сестре и старается ее опекать.
По словам певца, сейчас Анна учится ходить и активно ползает. Лазарев рассказал, что старается уделить ребенку как можно больше внимания и скупает красивые наряды.
Ранее певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Мальчика он также скрывал от публики два года.
По словам Лазарева, у его детей одни и те же биологические родители. Однако вынашивали Никиту и Аню разные суррогатные матери.
Певец и актер Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С детства занимался спортивной гимнастикой, увлекался музыкой.
С 2004 года Сергей Лазарев начал сольную карьеру. В 2005 году выпустил дебютный альбом Don't Be Fake, продюсером которого стал британец Брайан Роулинг. В 2007 году появился альбом TV Show. Вышедший в 2010 году альбом Electric touch был признан "Лучшим альбомом" на премии Муз-ТВ 2011.
Исполнитель дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение".
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