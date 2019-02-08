ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России, объявила о том, что представлять страну в Тель-Авиве будет Сергей Лазарев. Как и в последние несколько лет, участник от России определялся не в результате национального отбора, а решением телеканала.
Указывается, что продюсером выступления станет Филипп Киркоров. Он уже помогал Лазареву на конкурсе в 2016 году в Стокгольме, когда российский участник в итоге занял третье место в общем зачете.
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