ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России, объявила о том, что представлять страну в Тель-Авиве будет Сергей Лазарев. Как и в последние несколько лет, участник от России определялся не в результате национального отбора, а решением телеканала.

Указывается, что продюсером выступления станет Филипп Киркоров. Он уже помогал Лазареву на конкурсе в 2016 году в Стокгольме, когда российский участник в итоге занял третье место в общем зачете.