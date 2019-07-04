Среди тех, кто будет присутствовать на церемонии, оказалась и давняя подруга Меган Серена Уильямс. Сейчас звезда тенниса как раз находится в Великобритании и принимает участие в Уимблдонском турнире. Как удалось выяснить британским журналистам, именно спортсменка станет одной из крестных маленького Арчи.
Маркл подружилась с теннисисткой еще в период, когда начинала карьеру в кино, и с тех пор поддерживает дружеские отношения. Серена была гостьей на свадьбе принца и Меган, а позднее присутствовала на празднике Baby Shower, который та организовала в честь своего будущего сына в Нью-Йорке.
Еще одной крестной Арчи станет лучшая подруга звездной мамы, стилист Джессика Малруни. Девушки начали общаться после того как Меган переехала в Канаду ради съемок в сериале “Форс-мажоры”. Приятельница всегда поддерживала актрису и одной из первых узнала про ее роман с принцем. Недавно Джессика навещала Меган в Великобритании, чтобы познакомиться с Арчи, но давать комментарии по поводу этого визита отказалась.
А вот со стороны отца крестным Арчи должен стать Маркус Андерсон, который и познакомил Гарри с Меган. Также почетный статус может достаться давнему другу герцога Сассекского Марку Дайеру.
Представители звездной пары ранее заявляли, что для Меган и Гарри очень важно сохранить конфиденциальность крестин. Они мечтают устроить тихий семейный праздник, поэтому на церемонию приглашен лишь один фотограф, чьи снимки позднее будут опубликованы в СМИ.
По информации портала Express, на крестинах будут присутствовать и родственники пары, включая мать Меган, отца Гарри, Кейт Миддлтон и принца Уильяма. А вот все остальные подробности церемонии пока хранятся в тайне.
Серена Уильямс станет крестной сына Меган Маркл и принца Гарри
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