Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии "Золотая маска" прошла в воскресенье на Новой сцене Большого театра. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову "Золотую маску" за "лучшую работу режиссера в опере".
Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.
На открытии торжественной церемонии награждения директор театральной премии "Золотая Маска" Мария Ревякина высказалась в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении.
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