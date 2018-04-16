Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии "Золотая маска" прошла в воскресенье на Новой сцене Большого театра. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову "Золотую маску" за "лучшую работу режиссера в опере".

Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.

На открытии торжественной церемонии награждения директор театральной премии "Золотая Маска" Мария Ревякина высказалась в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении.