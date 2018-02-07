Серебренников смонтировал фильм о Цое, не выходя из квартиры

"В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. (...) И - самое важное для нас - фильм смонтирован самим режиссером", - приводит слова кинопродюсера "Интерфакс".

В пресс-службе проекта уточнили, что Серебренников монтировал картину, находясь под домашним арестом, окончательно производство ленты будет завершено весной, а продажи прав на его прокат начнутся на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля.

По словам Стюарта, международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades, основанная год назад бывшими руководителями крупных европейских дистрибьюторов Wild Bunch, Gaumont и StudioCanal. "Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма", - отметил собеседник агентства.

Подробности о фильме опубликовал на днях американский журнал Variety.

"Лето" - это рассказ о роке, любви и дружбе. Действие картины происходит в Ленинграде летом 1981 года. В нем изображен любовный треугольник между Виктором Цоем, его наставником Майком (Науменко) и его женой Натальей", - сказано в статье. Также в ней приводятся видеокадры фильма.

Один из создателей Charades Пьер Мазарс заявил, что "Лето" не является фильмом с политическим уклоном, но он имеет политическое измерение, поскольку взрыв музыкальной культуры в 1980-х в Ленинграде вызвал ветер перемен, который побудил местную молодежь к действию.

Фильм Серебренникова может попасть в список майского Каннского кинофестиваля, полагает кинообозреватель "Новой газеты" Лариса Малюкова. "Я очень надеюсь, что отборщики Каннского фестиваля присмотрятся к этой картине. (...) Я читала сценарий, это может быть очень интересная картина", - приводит ее слова Bfm.ru.

Фильм "Лето" начал сниматься в июле прошлого года, когда режиссер еще был на свободе. 22 августа Серебренникова задержали прямо на съемочной площадке в Санкт-Петербурге.

С тех пор он находится под домашним арестом в своей квартире в Москве. Следственные органы обвиняют Серебренникова и его коллег в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа".