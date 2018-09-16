Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу

Лидия Козлова рассказала о трогательной дружбе супруга с главной певицей советской, которую он всю жизнь воспринимал как маленькую девочку. Именно Танич стал автором слов первого шлягера будущей Примадонны.
Между поэтом и певицей была настоящая крепкая дружба. Так, в 1986 году, когда Пугачева уже была звездой эстрады, она приехала навестить наставника в больницу после сложной операции на сердце.
Несмотря на слабость, поэт пожелал встретить Пугачеву у подъезда больницы, передает StarHit. Примадонна, увидев друга, пустилась в пляс, в чем Танич с восторгом поспешил принять участие.
А я стояла у окна и молилась: "Господи, только бы у него сердце не разорвалось!", – тревожно сообщила Лидия. К счастью, все обошлось.
Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.
"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!" – подписал кадры музыкант. На фото звезды с радостными улыбками запечатлены на фото моря в Сочи, где проходит музыкальный фестиваль "Новая волна".
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