Семья Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы

Информация о передаче денег, вырученных с продажи билетов на ледовое представление Татьяны Навки, на лечение актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не соответствует действительности. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявила семья артистки.
Anastasija Zavorotniuk
© Itar-Tass / Scanpix

Родные звезды "Моей прекрасной няни" прокомментировала очередной слух, который связан с болезнью актрисы. Родственники опровергли публикации средств массовой информации, в которых речь шла о том, что все средства, полученные от ледового шоу с участием мужа знаменитости Петра Чернышева, пойдут на лечение Анастасии.

"Мы не собираем деньги, но будем благодарны за ваши теплые пожелания и добрые мысли. Спасибо всем", - говорится в публикации.

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Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке @tatiana_navka и компании "Навка Шоу" @navka_show за помощь и участие! Все команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!

A post shared by Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) on Nov 6, 2019 at 11:30am PST

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились этим летом, когда актриса прекратила появляться на публике. По информации ряда СМИ, у артистки диагностирована четвертая стадия рака головного мозга. Сообщалось, что звезда выезжала на лечение в Европу, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь. После этого Анастасия вернулась в Россию, где обратилась за помощью к московским специалистам.

Родные Заворотнюк отказываются выступать с официальным заявлением на тему ее состояния здоровья. Из-за отсутствия достоверной информации сеть заполнили различные сплетни и домыслы о болезни звезды. Семья Заворотнюк создала аккаунт в Instagram, где публикует опровержения самых распространенных слухов.

Ранее сообщалось, что фигурист Чернышев спас свою партнершу по ледовому шоу Татьяну Навку, которая чуть не получила тяжелую травму в ходе выполнения программы.

MK.ru
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