Семья Заворотнюк сделала заявление после слуха о смерти актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк выступили с комментарием после того, как с их знакомой связался аноним и сообщил о смерти актрисы. По их словам, этот вброс уже "за гранью этики, здравого смысла и человечности".
Anastasija Zavorotniuk
© Sputnik / Scanpix

В специальном аккаунте Instagram podderzhka_azavorotnyuk опубликован скриншот переписки знакомой семьи Заворотнюк, которая работает журналистом, с анонимным информатором. Тот сообщил, что в медучреждении, где якобы находится Анастасия Заворотнюк, также лежит его знакомая, которая и узнала от врача клиники о "смерти" актрисы. Однако журналистка усомнилась в словах источника.

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Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!

A post shared by Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) on Nov 20, 2019 at 11:16am PST

Вскоре родственники актрисы заявили, что ничего страшного с ней не случилось, а слух о смерти вбросили те, кому "скучно жить без жареных фактов". По их словам, подобные фейки нормальные люди не распространяют.

"Так могут поступать только существа низшего звена", - говорится в заявлении родственников Заворотнюк.

В связи с этим они намерены выяснить, кто из персонала медучреждения мог быть автором этого фейка, и добиться наказания для него. Они пообещали передать переписку в клинику.

Стоит отметить, что буквально накануне друг семьи Заворотнюк рассказал, что актриса стремительно восстанавливается после удаления опухоли. Она стала чувствовать себя намного лучше - пропали головные боли, улучшились зрение и слух.

Ранее родные актрисы вынуждены были опровергнуть другой слух о ней. Злые языки утверждали, что муж актрисы Петр Чернышев может расстаться с ней из-за ее недуга.

MK.ru
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