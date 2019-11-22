Семья Заворотнюк сделала заявление после слуха о смерти актрисы

В специальном аккаунте Instagram podderzhka_azavorotnyuk опубликован скриншот переписки знакомой семьи Заворотнюк, которая работает журналистом, с анонимным информатором. Тот сообщил, что в медучреждении, где якобы находится Анастасия Заворотнюк, также лежит его знакомая, которая и узнала от врача клиники о "смерти" актрисы. Однако журналистка усомнилась в словах источника.

Вскоре родственники актрисы заявили, что ничего страшного с ней не случилось, а слух о смерти вбросили те, кому "скучно жить без жареных фактов". По их словам, подобные фейки нормальные люди не распространяют.

"Так могут поступать только существа низшего звена", - говорится в заявлении родственников Заворотнюк.

В связи с этим они намерены выяснить, кто из персонала медучреждения мог быть автором этого фейка, и добиться наказания для него. Они пообещали передать переписку в клинику.

Стоит отметить, что буквально накануне друг семьи Заворотнюк рассказал, что актриса стремительно восстанавливается после удаления опухоли. Она стала чувствовать себя намного лучше - пропали головные боли, улучшились зрение и слух.

Ранее родные актрисы вынуждены были опровергнуть другой слух о ней. Злые языки утверждали, что муж актрисы Петр Чернышев может расстаться с ней из-за ее недуга.