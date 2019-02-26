Семья Майкла Джексона подала в суд на телеканал HBO, требуя 100 млн долларов за показ скандального фильма

Иск подан в Верховный суд Лос-Анджелеса. Истцы заявили, что телеканал нарушает соглашение 1992 года, в котором он обязался не порочить имя Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, передает NBC News.

"HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно", - приводит телекомпания выдержки из 53-страничного иска (перевод ТАСС).

Статьи по теме: Против Майкла Джексона выдвинули еще одно обвинение

Истцы напомнили, что подобные обвинения были выдвинуты более десяти лет назад, но после тщательного расследования певца признали невиновным.

Между тем HBO подтвердил намерение показать документальный фильм, "несмотря на отчаянные и длительные попытки подорвать доверие" к картине. "Это даст каждому желающему возможность посмотреть фильм и вынести свое суждение о его содержании", - отметил телеканал.

"Покидая "Неверленд" впервые был представлен зрителям в январе на кинофестивале "Сандэнс" в американском штате Юта. Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, снявшиеся в фильме, утверждают, что в возрасте семи и 11 лет они подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Его семья в своем иске напоминает, что во время разбирательства 2005 года они давали противоположные показания.

Певца обвинили в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо Neverland, в 1993 году. Джексон отверг обвинения, однако заплатил семье подростка более 20 млн долларов, чтобы решить вопрос во внесудебном порядке. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. В 2005 году суд снял с короля поп-музыки обвинения по обоим эпизодам.

В ноябре 2018 года Майкл Джексон в шестой раз подряд возглавил опубликованный в журнале Forbes ежегодный рейтинг известных людей, культурное наследие которых продолжает приносить доходы даже после их смерти. Плоды творчества певца принесли его наследникам за 12 месяцев 400 миллионов долларов, годом ранее сумма составляла 75 миллионов долларов. Большая часть ее составила прибыль от продажи принадлежавшей исполнителю доли в звукозаписывающей компании EMI.