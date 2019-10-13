Радостью надо делиться, но тяжелые минуты каждый переживает по-своему, говорится в сообщении на странице Заворотнюк. Там неготовы к непрошенным гостям, которые «караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо».

Некоторые журналисты пытались прорваться через пост охраны, а некоторые ищут «инсайдеров», чтобы купить фото больного человека. «Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла» - говорится в сообщении.

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности. Ранее дочь Заворотнюк Анна на своей странице назвала «ложью СМИ» публикации о состоянии артистки.

За последние недели СМИ делали различные сообщения о состоянии Заворотнюк, комментарии которой в прессе так и не появились. Будут ли от родных подробности нынешнего состояния артистки, неизвестно.