Радостью надо делиться, но тяжелые минуты каждый переживает по-своему, говорится в сообщении на странице Заворотнюк. Там неготовы к непрошенным гостям, которые «караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо».
Некоторые журналисты пытались прорваться через пост охраны, а некоторые ищут «инсайдеров», чтобы купить фото больного человека. «Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла» - говорится в сообщении.
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности. Ранее дочь Заворотнюк Анна на своей странице назвала «ложью СМИ» публикации о состоянии артистки.
За последние недели СМИ делали различные сообщения о состоянии Заворотнюк, комментарии которой в прессе так и не появились. Будут ли от родных подробности нынешнего состояния артистки, неизвестно.
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