"Семнадцать мгновений весны". Почему Брежнев требовал привезти Штирлица

11 августа 1973 года на советские экраны вышла первая серия телефильма "Семнадцать мгновений весны". Вскоре на киностудию имени Горького начали приходить ворохи писем, а страна на время трансляции сериала замирала перед телеэкранами. Уже через три месяца по многочисленным просьбам трудящихся был запущен повторный показ. Фильм сняла женщина-режиссёр Татьяна Лиознова, до этого работавшая только с мелодрамами. Однако она настолько прониклась материалом, что убедила отдать режиссёрское кресло именно ей.

Вячеслава Тихонова хотели отвергнуть

Актёр пришёл на пробы в несуразном гриме: с большими, как у маршала Будённого, накладными усами, что вызвало недоумение режиссёра.

Но природное обаяние актёра победило. Штирлиц — единственная главная роль в фильме, на которую не сразу нашли кандидата. Вместе с Тихоновым на неё претендовали Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов, Юрий Соломин и Арчил Гомиашвили, известный по роли Остапа Бендера. Тихонова страна знала в первую очередь по фильму "Доживём до понедельника".

Кстати, уже во время съёмок выяснилось, что у Тихонова на тыльной стороне ладони наколка — "Слава", сделанная в юности. В одной из сцен, где требовался крупный план рук, Тихонова заменил другой актёр.

Консультанты из КГБ

Татьяна Лиознова не раз говорила, что это для неё новый опыт, поэтому ей потребовались серьёзные консультанты.

Татьяна Лиознова пригласила военных историков и специалистов с Лубянки. Среди них были заместитель Андропова Семён Цвигун, а также его помощник полковник Георгий Пипия. Генерал, выступив в роли консультанта, помог воссоздать детали военного быта, а старый разведчик рассказал о психологических тонкостях работы.

Актёр умер после очередного дубля

Лаврентий Масоха играл адъютанта Мюллера, и у него долго не получалось произнести одну фразу. Стресс сильно подорвал его здоровье.

Фраза звучит так: "Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц идёт по коридору". После очередной неудачной попытки режиссёр объявила перерыв, упрекнув Масоху, что он только зря тратит плёнку. Актёр ушёл в гримёрку и долго не мог успокоиться. Леонид Броневой успокаивал его как мог. После перерыва история повторилась, и Татьяна Лиознова закричала: "Всё, конец смене. Хватит". Через несколько дней артист умер. Сцены с ним остались в фильме.

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Немцы арестовали Тихонова за пропаганду нацизма

В один из съёмочных дней у актёра возникли проблемы с берлинскими полицейскими.

Тихонов облачился в форму штандартенфюрера Штирлица прямо в гостинице, где остановился, и в таком виде пошёл пешком на съёмочную площадку. Его задержали, предъявили обвинение в нацистской пропаганде и уже собрались отвезти в участок. Благо члены съёмочной группы услышали шум и пришли на выручку, мирно объяснив бдительным служителям закона, что идут съёмки.

Юрий Визбор попытался отказаться от роли Бормана, но затем передумал. Чтобы придать грузность мрачному образу нацистского бонза, актёру вставили в нос тампоны, а под мундир подкладывали поролон — для внушительного объёма. Так как у Визбора был тихий голос, с мягким тембром, героя фильма пришлось озвучивать другому актёру — Анатолию Соловьёву из Театра-студии киноактёра.

Застенки гестапо в Бутырской тюрьме

Многие сцены, в том числе тюремные, снимались в СССР. Полицейские пыточные — в Бутырке, в так называемом большом спеце.

На момент съёмок это была большая пристройка к основному зданию и самый современный корпус. По иронии судьбы, страшные гестаповские застенки имитировали там, где условия заключения приближены к нормальным.

Военные возмутились

Первую версию монтажа показали телевизионному руководству. Среди начальства оказалось несколько военных. Показ вызвал жаркие споры.

Основная претензия ветеранов — почему все лавры достались разведке, а где же пехота, танкисты, авиация? Татьяна Лиознова даже спорить не стала. Просто отправилась в монтажную и быстро решила проблему, включив в фильм несколько сотен метров документальной хроники. Военных новая версия вполне устроила.

Таривердиев и Магомаев разругались из-за съёмок

На роль исполнителя песен "Мгновения" и "Где-то далеко" хотели пригласить Магомаева, но предпочли Кобзона. Случился скандал.

А сначала отвергли Мулермана. Когда на готовый материал, спетый Магомаевым, стали накладывать музыку, выяснилось, что она не ложится из-за исполнения. Магомаев наотрез отказал что-либо исправлять. Автор музыки Микаэл Таривердиев пригласил Кобзона, и тот безропотно принял все условия. Магомаев очень обиделся на композитора, и больше они не общались.

Французы обвинили в плагиате

Скандал связан с тем, что француз Франсис Лей якобы прислал в Союз композиторов телеграмму, что у него украли музыку.

Дословно это звучало так: "Поздравляю с успехом моей музыки в вашем фильме". Разразился большой скандал, недоброжелатели получили повод смотреть косо на Таривердиева. Ситуацию спасла личная встреча композиторов, организованная КГБ. Оказалось, телеграмма была провокацией со стороны завистников талантливого автора.

Преступность снижается, мужья не пьют

"Семнадцать мгновений весны" оказался настолько популярным, что на время трансляции жизнь на улицах замирала.

Во время показа в стране возрастало потребление электроэнергии, и поэтому была запущена дополнительная электростанция. По словам пограничников, во время демонстрации фильма даже перебежчиков через границу не наблюдалось. И если это миф, то очень красивый.

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Международный скандал из-за евреев, игравших эсэсовцев

На роли эсэсовцев было приглашено много евреев. Консультант из КГБ обратил на это внимание. Режиссёр спросила, не антисемит ли он.

Консультант посетовал, что из-за сложных отношений с Израилем, могут возникнуть проблемы. Если показать, что одни евреи убивают других, это вызовет массу вопросов. В результате вместо актёров-евреев пригласили прибалтов.

Роль ребёнка радистки Кэт играл не один младенец, а двадцать

Груднички быстро уставали, поэтому их нужно было периодически менять.

Сначала вместо младенцев в телефильме собирались снимать кукол. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку статичность слишком заметна на экране. Поэтому дети в кадре — настоящие.

Брежнев хотел наградить Штирлица

Леонид Ильич был настолько под впечатлением от фильма, что поверил в реальное существование русского разведчика Штирлица.

Однако награды всё равно нашли своих героев. В 1983 году Андропов стал генеральным секрётарем. Он распорядился наградить всех участников "Мгновений". В итоге Вячеслав Тихонов получил Звезду, Ростислав Плятт и Татьяна Лиознова — орден Октябрьской Революции, Леонид Броневой, Олег Табаков и Евгений Евстигнеев — Трудового Красного Знамени.