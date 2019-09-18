Семилетний сын Киркорова зачислен в футбольную академию ЦСКА

Сын популярного российского певца Филиппа Киркорова Мартин перешел из академии каталонской "Барселоны" в московский ЦСКА.
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"Мартин-Кристин Филиппович Киркоров в сопровождении звездного отца побывал на просмотре в армейской академии. Будущий футболист просмотр прошел. С учетом возраста (2012 года рождения) говорить о выборе позиции еще рано. Теперь сын Филиппа Киркорова три раза в неделю будет заниматься футболом, но окончательное решение будет за мальчиком - подойдет ли ему, захочет ли в итоге серьезно заниматься футболом", - написал журналист Василий Конов в своем Телеграм-канале.

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Как стало известно "Чемпионату", тренером Киркорова-младщего стал Олег Корнаухов, известный по выступлению за ЦСКА и "Торпедо".

Родившийся в 2012 году в США Мартин был зачислен в московский филиал академии испанской "Барселоны" в марте текущего года.

Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году - тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория. В июне 2012 года исполнитель сообщил о рождении сына Мартина. Оба ребенка Киркорова появились на свет от суррогатной матери.

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Отличная новость❗️ Мартин @martinkirkorov поступил в BARÇA Academy ⚽️! И теперь мы начинающие футболисты! А 31 марта в #барсамосква пройдёт большой просмотр юных футболистов от 8 до 14 лет. Самые лучшие получат гранты на бесплатное обучение в BARÇA Academy Moscow на футбольной базе "Варшавка". Не упустите уникальный шанс поступить в самый легендарный клуб Мира! Подробнее в профиле @barcaacademymosc #Repost @barcaacademymosc with @make_repost ・・・ Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин - сын @fkirkorov Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: #целеустремленность #амбиции #уважение #стойкость #дисциплинированность #сплоченность и #скромность _______________________ #barcaacademy #barçaacademy #футбол #дети #москва #барселона #барса #школафутбола #детишки #детииграют #детскийфутбол #детскаяшколафутбола #детифутбол #просмотрфутболистов

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Mar 28, 2019 at 6:22am PDT

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