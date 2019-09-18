Семилетний сын Киркорова зачислен в футбольную академию ЦСКА

"Мартин-Кристин Филиппович Киркоров в сопровождении звездного отца побывал на просмотре в армейской академии. Будущий футболист просмотр прошел. С учетом возраста (2012 года рождения) говорить о выборе позиции еще рано. Теперь сын Филиппа Киркорова три раза в неделю будет заниматься футболом, но окончательное решение будет за мальчиком - подойдет ли ему, захочет ли в итоге серьезно заниматься футболом", - написал журналист Василий Конов в своем Телеграм-канале.

Как стало известно "Чемпионату", тренером Киркорова-младщего стал Олег Корнаухов, известный по выступлению за ЦСКА и "Торпедо".

Родившийся в 2012 году в США Мартин был зачислен в московский филиал академии испанской "Барселоны" в марте текущего года.

Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году - тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория. В июне 2012 года исполнитель сообщил о рождении сына Мартина. Оба ребенка Киркорова появились на свет от суррогатной матери.