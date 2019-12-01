Семенович рассказала, что три года назад была вынуждена уменьшить объем бюста с девятого до пятого размера. Оказалось, что ей поставили диагноз гигантомастия - такой ставят женщинам с размером груди от шестого и больше. Причиной появления таких пышных форм стала не только наследственность, но и стресс с последующим гормональным сбоем, на фоне которого у Семенович произошло увеличение массы тела, что не могло не отразиться на груди.
"Подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд", - цитирует Семенович "Стархит".
По ее словам, решиться на операцию заставило желание не только хорошо выглядеть, но и в будущем иметь детей. В противном случае после родов "у меня будет молокозавод, и я смогу прокормить всю страну", пошутила артистка.
В эфире программы "Секрет на миллион" Семенович обратилась к зрителям с просьбой не судить людей по внешнему виду и помнить, что подобные обсуждения могут сильно ранить человека. Она рассказала, что когда многие обсуждали ее чрезмерно пышный бюст, она была "глубоко несчастна".
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