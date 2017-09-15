Об этом сама 25-летняя Гомес рассказала в своем Instagram, опубликовав там фотографию, на которой они с Франсией лежат в больнице на соседних койках. Сообщение девушки за считанные часы получило около 3 миллионов "лайков".
По словам певицы, именно из-за операции ей пришлось в последние месяцы сделать паузу в своей музыкальной карьере и не выпускать новых песен. В сообщении Гомес поблагодарила свою семью и медиков, занимавшихся ее здоровьем, а также свою подругу, от которой она получила столь "бесценный дар".
Селена Гомес, которая ранее встречалась с известным канадским поп-исполнителем Джастином Бибером, является самой популярной звездой Instagram. На ее аккаунт подписано 126 миллионов человек.
За свою карьеру певица записала два сольных альбома, а также три альбома в качестве солистки группы Scene, а также снялась в целом ряде кинофильмов и телесериалов.
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