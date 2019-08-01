Секта саентологов запрещает Тому Крузу видеться с родной дочерью

Голливудский киноактер Том Круз прервал свое общение с 13-летней дочерью Сури. В последний раз девочку и ее папу видели вместе в 2013 году.
Tomas Cruise‘as su savo dukra Suri
© Vida Press

Журналисты издания US Weekly побеседовали с бывшей последовательницей саентологической секты Самантой Доминго, которая сообщила, что Крузу запрещено общаться с дочерью из-за того, что она не является представительницей этого движения.

По ее словам, саентологи верят в реинкарнацию, поэтому могут воспринимать ребенка не как дочь Круза, а как духовное существо в ее теле.

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Том Круз развелся с мамой Сури, актрисой Кэти Холмс, в 2012 году после пяти лет брака.

У актера также есть два приемных ребенка: 25-летняя Изабелла и 23-летний Коннор, с которыми Круз поддерживает близкое общение. Но, в отличие от родной дочери Сури, Изабелла и Коннор являются саентологами.

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