Журналисты издания US Weekly побеседовали с бывшей последовательницей саентологической секты Самантой Доминго, которая сообщила, что Крузу запрещено общаться с дочерью из-за того, что она не является представительницей этого движения.
По ее словам, саентологи верят в реинкарнацию, поэтому могут воспринимать ребенка не как дочь Круза, а как духовное существо в ее теле.
Том Круз развелся с мамой Сури, актрисой Кэти Холмс, в 2012 году после пяти лет брака.
У актера также есть два приемных ребенка: 25-летняя Изабелла и 23-летний Коннор, с которыми Круз поддерживает близкое общение. Но, в отличие от родной дочери Сури, Изабелла и Коннор являются саентологами.
Секта саентологов запрещает Тому Крузу видеться с родной дочерью
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