Секта саентологов запрещает Тому Крузу видеться с родной дочерью

Журналисты издания US Weekly побеседовали с бывшей последовательницей саентологической секты Самантой Доминго, которая сообщила, что Крузу запрещено общаться с дочерью из-за того, что она не является представительницей этого движения.

По ее словам, саентологи верят в реинкарнацию, поэтому могут воспринимать ребенка не как дочь Круза, а как духовное существо в ее теле.

Том Круз развелся с мамой Сури, актрисой Кэти Холмс, в 2012 году после пяти лет брака.

У актера также есть два приемных ребенка: 25-летняя Изабелла и 23-летний Коннор, с которыми Круз поддерживает близкое общение. Но, в отличие от родной дочери Сури, Изабелла и Коннор являются саентологами.