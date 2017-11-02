Актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман уже принесли публичные извинения после того, как против них были выдвинуты подобные обвинения.

В то же время шесть женщин обвинили Бретта Рэтнера, режиссера серии фильмов "Час пик" (с Джеки Чаном в главной роли) и "Люди Икс: Последняя битва", в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, однако его адвокат категорически отверг все обвинения в адрес режиссера.

Представитель Кевина Спейси обнародовал короткое заявление для американской прессы, в котором говорится, что актеру "требуется некоторое время на переосмысление и помощь. Больше никакой информации в настоящий момент нет".

Новой волне обвинений предшествовали многочисленные заявления самых разных женщин о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна и последовавшая за этим кампания, призвавшая жертв домогательств рассказать о них публично, распространив в соцсетях хэштаг #MeToo - "я тоже".

В настоящий момент в неподобающем обвинении обвиняются следующие знаменитости:

Кевин Спейси

Новые обвинения против актера и режиссера выдвинули сразу несколько мужчин.

Американский режиссер Тони Монтана утверждает, что Спейси распускал руки в 2003 году, схватив его за причинное место, когда они были в баре Coronet в Лос-Анджелесе. По его словам, у него после этого в течение полугода было посттравматическое расстройство.

Монтана рассказал изданию Radar, что ему на тот момент было уже за тридцать. Монтана дебютировал в режиссуре, сняв документальный фильм Overnight (2003 г.).

Он обвинил Спейси после того, как малоизвестный американский актер Энтони Рапп заявил, что Спейси пытался его соблазнить, когда ему было 14 лет.

Сам Спейси утверждает, что не помнит о такой встрече и "в ужасе" от обвинений.

Однако после этого против Спейси, дважды за свою карьеру получавшего "Оскар", стали делаться новые заявления, связанные с периодом, когда в 2004-15 гг. он руководил лондонским театром Old Vic.

В частности, актер из Мексики Роберто Кавазос, сыгравший в нескольких пьесах, поставленных в Old Vic в тот период, заявил, что Спейси "постоянно охотился" на молодых актеров.

Один мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал в программе Би-би-си, что в 1980-е он, будучи подростком, был приглашен провести выходные вместе с Кевином Спейси в Нью-Йорке.

По его словам, Спейси пригласил ему лечь в одну постель, но он отказался и спал на диване, однако, когда проснулся, то обнаружил себя в объятиях Спейси.

Бретт Рэтнер

Шесть женщин, включая актрису Оливию Манн из сериала "Newsroom" ("Новости", где она играет Слоун Сэббит), обвинили 48-летнего кинорежиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и противоправном поведении.

Их признания опубликовала газета "Los Angeles Times".

Наташа Хестридж, сыгравшая в фильмах "Особь" и "Девять ярдов", заявила, что Рэтнер вынудил ее вступить в половую связь, когда она была 19-летней моделью.

43-летняя актриса рассказала, что Рэтнер не дал ей выйти из комнаты его нью-йоркской квартиры и заставил совершить половой акт.

"Он по-настоящему выкрутил мне руки. Он просто набросился на меня", - рассказала она газете.

В ответ на статью адвокат Рэтнера "категорически" отверг все обвинения от лица своего клиента.

Параллельно с этим Рэтнер подал в суд на Гавайях на женщину, которая обвинила его в "Фейсбуке" в изнасиловании, совершенном более 10 лет назад.

Рэтнер также заявил, что прекратил деловые отношения с киностудией Warner Bros после появления первых обвинений.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман обвиняется в том, что в 1985 году он сексуально домогался стажерку во время съемок одного из фильмов с его участием.

Писательница Анна Грэхэм Хантер заявила, что когда ей было 17 лет, Хоффман "облапал" ее и отпустил в ее адрес непристойный комментарий сексуального характера.

"Он открыто заигрывал, схватил меня сзади, говорил со мной и при мне о сексе", - рассказала она в интервью изданию "Hollywood Reporter".

Хоффман после этого извинился, передав письменное заявление в газету: "Я чрезвычайно уважаю женщин и крайне огорчен, если какими-то своими действиями я поставил ее в неловкое положение. Приношу извинения. Я не такой".

Би-би-си также обратилась к представителям Хоффмана за разъяснениями по поводу этих обвинений.

Майкл Орескес

Именитый американский журналист Майкл Орескес покинул свой пост в крупнейшей некоммерческой сети "Национальное общественное радио" (NPR) после обвинений в том, что во время деловых встреч он лез с поцелуями к коллегам-женщинам без их согласия.

63-летний Орескес ранее работал в агентстве Ассошиэйтед пресс и в газете New York Times.

Обвинения против него выдвинули две женщины, давшие интервью газете Washington Post на условиях анонимности из опасений за свою карьеру. По их словам, он мог резко прервать деловую встречу внезапными поцелуями.

Одна из них сказала, что во время встречи с Орескесом, когда она надеялась получить работу в New York Times, он предложил пообедать в его гостиничном номере, а потом "внезапно полез с поцелуями взасос".

Орескес пока не ответил публично на эти обвинения, и ряд журналистов NPR сообщили, что безуспешно пытались с ним связаться.