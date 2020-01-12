Миро отметила тот факт, что Андрон, несмотря на свои 83 года выглядит подтянутым мужчиной. "Правда, это очень здорово: риск умереть от инфаркта у Кончаловского ниже, чем у того же Познера".

Блогер считает, что Юля Высоцкая намекнула своей фотографией на совершенно иное. "Можно добиться успеха только дырочкой. Если муж ей не пользуется, значит скоро развод", – написала она в своем ЖЖ.

По словам Миро, в разводе женщина всегда винит себя. "Не так приготовила, не так подмела пол и, главное, плохо давала. Если же у окружающих возникают вполне закономерные мысли, что муж тебя, ввиду возраста и больной простаты, не дерет, как молодой жеребец кобылку, значит ты —плохая жена", – добавила она.



Миро убеждена, что Высоцкая выставила фотографию голого торса мужа, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что он находится в прекрасной физической форме и, соответственно, регулярно совокупляет жену. "Совершенно понятно, что секса у Юли и ее мужа нет и быть не может. Андрон еле-еле стоит, и спасибо еще, что вообще живой. Так зачем же Юля пытается убедить всех нас, что в их половой жизни все прекрасно? Да потому и пытается, что если нет секса, она автоматически становится в своих же глазах плохой женой", – резюмировала она.