Секрет свадебного наряда Меган: кусочек синего платья с первого свидания с Гарри в подкладке

Согласно давней традиции, невесты должны надевать на свадьбу что-то старое, что-то новое, что-то взятое на время и что-то голубое или синее — на удачу.

Меган рассказала о платье, которое было на ней в этот “волшебный день”, в новом документальном фильме британского телеканала ITV. В нем герцогиня рассказала, что ее “что-то голубое” было вшито где-то в подкладку свадебного платья. “Это ткань из платья, которое я надела на наше первое свидание”, — сказала она.

Герцогиня сказала, что она настолько доверяла дизайнеру одежды Клэр Уэйт Келлер (креативный директор Givenchy), что увидела свою фату, вышитую цветами, только утром в день свадьбы. Каждый из 53 цветков на фате символизирует страну, входящую в Содружество наций.

“Я знала, что это будет приятным сюрпризом для моего мужа, который ничего не знал о фате, и он действительно был очень рад, что я сделала именно такой выбор для нашего свадебного дня!“ — рассказывает Меган.

“И я думаю, что у других членов семьи была такая же реакция, и просто благодарность за то, что мы понимаем, насколько для нас это важно, и насколько важна та роль, которую мы играем”.

Пара венчалась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.

Меган и Гарри поедут в свое первое большое турне по странам Содружества в октябре 2018 года. Они посетят Австралию, Новую Зеландию, Тонгу и Фиджи.