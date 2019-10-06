Медработница, которая хотела продать фото и видео актрисы Анастасии Заворотнюк из больничной палаты, может предстать перед судом, пишет news.ru
Anastasija Zavorotniuk
© Sputnik / Scanpix

Руководство больницы, где артистка борется с тяжёлым онкологическим заболеванием, уже начало расследование. Сейчас в медучреждении пытаются выяснить, кто сделал снимки.

В больнице говорят, что началась проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок, — передаёт издание.

Врачи ищут подозреваемых среди действующих и уволенных сотрудников, а также проверяют записи с камер.

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Ранее к журналистам обратилась некая женщина, которая утверждала, что у неё есть 17 фотографий больной актрисы из палаты и видеозапись. Она отметила, что готова их продать.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.

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