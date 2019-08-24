Концертный директор рассказал, что в начале сентября Анастасия Заворотнюк даст большое интервью на телевидении. По его словам, зрители узнают всю правду из первых уст. "Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс", – добавил он.
На вопрос, почему звезда отказалась от участия в спектакле "Все мужчины делают это", официальный представитель не смог точно ответить. Он признался, что ничего не знает о постановке и о том, с кем вела переговоры артистка.
Концертный директор Анастасии Заворотнюк подчеркнул, что занимается только частными мероприятиями. По его словам, артистка продолжает принимать участие в корпоративах. "Они есть и, надеюсь, еще будут", – передает его слова "Комсомольская правда".
Ранее журналисты издания "Тайны звезд" сообщили о том, что у актрисы заподозрили рак мозга. Именно из-за тяжелой болезни Анастасия Заворотнюк отказалась от гастролей и перестала появляться на светских мероприятиях.
Наиболее наблюдательные поклонники заметили на шее звезды шрам, который напоминает биопсиию загрудинных узлов. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли", – заявили медики.
Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке
Несколько дней назад в СМИ появилась страшная новость:...
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
Известный российский кинорежиссер появился на...
ФОТО: Экс-"виагра" разделась догола и показала соблазнительные формы (1)
Бывшая участница группы " ВИА Гра " Миша Романова завела...
"Пора носить брюки!": Пугачева напугала сеть новым фото (1)
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вызвала...
ВИДЕО: Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци
Шоумен Максим Галкин показал в Instagram новое семейное...
TOP новостей
Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду (121)
"Больше никогда туда не поеду", – заявил Хубертас после...
Налоговая инспекция следит и за тем, сколько вы тратите в поездках (5)
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
Длинных выходных в следующем году в Литве будет немного (1)
С 2020 года в Литве появится дополнительный выходной...
Банки в Литве отказываются от карт кодов: они останутся лишь в одном банке
Большая часть коммерческих банков в Литве в скором...
Что общего между депутатом Розовой и российским разведчиком: карьере обоих подозрения не помешали (89)
Тихий, вежливый, хорошо информированный, внимательный...