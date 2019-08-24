Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке

Концертный директор рассказал, что в начале сентября Анастасия Заворотнюк даст большое интервью на телевидении. По его словам, зрители узнают всю правду из первых уст. "Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс", – добавил он.

На вопрос, почему звезда отказалась от участия в спектакле "Все мужчины делают это", официальный представитель не смог точно ответить. Он признался, что ничего не знает о постановке и о том, с кем вела переговоры артистка.

Концертный директор Анастасии Заворотнюк подчеркнул, что занимается только частными мероприятиями. По его словам, артистка продолжает принимать участие в корпоративах. "Они есть и, надеюсь, еще будут", – передает его слова "Комсомольская правда".

Ранее журналисты издания "Тайны звезд" сообщили о том, что у актрисы заподозрили рак мозга. Именно из-за тяжелой болезни Анастасия Заворотнюк отказалась от гастролей и перестала появляться на светских мероприятиях.

Наиболее наблюдательные поклонники заметили на шее звезды шрам, который напоминает биопсиию загрудинных узлов. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли", – заявили медики.