Сдали нервы. Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройством

В больнице звезда пробудет около двух недель. На это время работа над фильмом "Малифисента-2", в котором она сейчас снимается, будет приостановлена.
© Scanpix

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в лечебницу с психическим расстройством, пишет The Hollywood Life.

По информации издания, у звезды снова возникла навязчивая мысль о том, что она имеет лишний вес. В результате Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см и продолжила худеть.

Сообщается, что актриса уже ложилась в эту клинику. Несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию.

Напомним, самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Бред Питт решили разойтись, сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс. Как сообщал Лайф, адвокат актрисы решил не продолжать с ней сотрудничество из-за того, что она "жаждет крови и хочет уничтожить Брэда Питта как отца".

Life.ru
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