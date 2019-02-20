Сбежавшая невеста. Леди Гага бросила еще одного жениха

По его словам, это произошло "некоторое время назад". Он подчеркнул, что в произошедшем нет ничего драматичного.
"Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются", — сказал источник.
В 2016 году певица разорвала помолвку с актером Тейлором Кинни, с которым ее связывал 5-летний роман. Тогда она сослалась на сложный рабочий график, который не позволял звездам быть вместе.
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