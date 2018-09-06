На самом деле певица не собирается уезжать из страны — она просто цитировала другую женщину. ""Я готова эмигрировать из России в Европу", — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу", — заявила артистка. По ее словам, она просто пыталась привлечь внимание к проблеме. "В нашей стране невозможно получить нормальные лекарства — их попросту нет", — отметила Самойлова, призвав при этом "не искать политики, а просто помочь".

Накануне исполнительница выложила в Instagram пост, в котором говорила о скором отъезде. "Я готова эмигрировать из России в Европу", — сказала она в видеообращении. Комментаторы грубо раскритиковали планы Самойловой — ей, в частности, припомнили провальное выступление на "Евровидении" и заявили, что без нее "воздух в России станет чище". Некоторые также предположили, что эмигрировать Самойлова не собирается, а просто решила разогреть интерес к своей персоне.

Юлия Самойлова представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Артистка спела песню I Won't Break во втором полуфинале. По итогам голосования зрителей и жюри певица не попала в десятку финалистов. Свой провал она объяснила тем, что Первый канал сэкономил на ее номере для соревнования, а работа по подготовке проходила "спустя рукава".

Самойлова — инвалид I группы, у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.