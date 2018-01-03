Самочувствие Олега Табакова улучшилось

В конце ноября Олег Табаков попал в больницу. Врачи диагностировали у него запущенное воспаление легких и сепсис. Его состояние резко ухудшалось, и 27 декабря врачи ввели Олега Павловича в состояние искусственной комы. Поклонники искренне переживали за здоровье актера, готовясь к самому худшему, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Однако теперь стало известно, что самочувствие звезды улучшилось. Табаков пошел на поправку. К нему вернулось сознание, он даже начал узнавать окружающих. По некоторым данным, Олег Павлович находится в стабильном, но все-таки тяжелом состоянии. У него нормализовалась и температура. Также мужчина адекватно ориентируется во времени и пространстве.

Врачи сообщают, что сознание актера остается ясным, но он жалуется на боль в области легких, где установлен дренаж. Сейчас медики делают все возможное, чтобы самочувствие Олега Павловича окончательно пришло в норму, а признаки болезни исчезли.

Новость об улучшении состояния актера привела в восторг поклонников. Они поспешили пожелать звезде скорейшего выздоровления.
“Какое счастье! Я верила, что Олег Павлович победит болезнь и вернется к работе”, “Отличная новость, я очень рада. Правда, в таком возрасте серьезная болезнь никогда не проходит без последствий”, “Надеюсь, мы еще не раз увидим Табакова на театральной сцене и в кино”, — писали фанаты артиста.

Напомним, что Олег Павлович находится в реанимации Первой городской больницы имени Пирогова. Ему обеспечивают наилучшее лечение, а родственники актера постоянно дежурят в палате. По сообщениям журналистов, Марина Зудина не отходит от постели Табакова ни на минуту, посвящая все свое время заботе о муже.

Врачи уверены, что проблемы со здоровьем Табакова вызваны тем, что актер запустил болезнь. Если бы он обратился к специалистам раньше, воспаление удалось бы устранить в зачатке. В середине сентября мужчине также стало плохо. Тогда он отказался от госпитализации и попросил сделать ему укол обезболивающего. Несмотря на проблемы с самочувствием, Олег Павлович полностью отработал спектакль, в котором исполнял главную роль.

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