Сальма Хайек в день 53-летия показала идеальное тело в бикини

Звезда культовых фильмов «От заката до рассвета», «Отчаянный» и «Бандитки» запечатлена на снимке в голубом купальнике, подчёркивающем её пышные формы.
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Yes, tomorrow I’m 53. So!? Si, mañana cumplo 53. Y!? 🏝🎈🎉👙🍾🧜🏼♀️😎💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾
Фанаты оценили идеальные формы своей любимицы: пост собрал более полутора миллионов лайков. Среди оставивших Сальме комплименты оказался и легендарный гитарист Ленни Кравитц. «Ты ещё никогда не выглядела настолько прекрасно», - признался музыкант.
И хотя сама актриса ранее шутила в одном из интервью, что в её возрасте уже не обязательно быть в идеальной форме, причина следить за собой у Хайек всё же есть — чтобы не потерять мужа-миллиардера Франсуа-Анри Пино, с которым звезда воспитывает дочь.
Но с возрастом огорчительные проблемы всё-таки появляются, признаётся актриса. И это не морщины или седые волосы, а то, что с годами у неё упало зрение, и теперь ей приходится пользоваться очками. «Худшей частью процесса старения стали мои глаза. Я визуал, но теперь даже читать не могу без очков. Это очень, очень грустно», - сетует Сальма Хайек.
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