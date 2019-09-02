Сальма Хайек в день 53-летия показала идеальное тело в бикини

Американо-мексиканская кинозвезда Сальма Хайек отмечает 2 сентября день рождения. Голливудская дива в свои 53 ещё раз доказала, что время не властно над истинной красотой: актриса опубликовала в Instagram горячее пляжное фото, которое привело поклонников в восторг.
Salma Hayek
© Vida Press

Звезда культовых фильмов «От заката до рассвета», «Отчаянный» и «Бандитки» запечатлена на снимке в голубом купальнике, подчёркивающем её пышные формы.

Фанаты оценили идеальные формы своей любимицы: пост собрал более полутора миллионов лайков. Среди оставивших Сальме комплименты оказался и легендарный гитарист Ленни Кравитц. «Ты ещё никогда не выглядела настолько прекрасно», - признался музыкант.

И хотя сама актриса ранее шутила в одном из интервью, что в её возрасте уже не обязательно быть в идеальной форме, причина следить за собой у Хайек всё же есть — чтобы не потерять мужа-миллиардера Франсуа-Анри Пино, с которым звезда воспитывает дочь.

Но с возрастом огорчительные проблемы всё-таки появляются, признаётся актриса. И это не морщины или седые волосы, а то, что с годами у неё упало зрение, и теперь ей приходится пользоваться очками. «Худшей частью процесса старения стали мои глаза. Я визуал, но теперь даже читать не могу без очков. Это очень, очень грустно», - сетует Сальма Хайек.

MK.ru

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