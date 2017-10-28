Актер Станислав Садальский сообщил фанатам о впечатлениях после просмотра популярного ток-шоу. Он поделился размышлениями о будущем кандидате на пост главы государства.
“Я за границей только что по телефону посмотрел “Прямой эфир” на “России-1”. Ксения, бесспорно, умница, и ее доводы очень логичны. Вызывает восхищение простота изложения мыслей, простые человеческие чувства родства, симпатии, благодарности папе… Заметьте, все благородные чувства…”- отметил артист.
Также Садальский отметил, что хотел бы видеть Ксению и в качестве губернатора Санкт-Петербурга, города, в котором родилась журналистка.
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