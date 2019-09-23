С первого класса вместе. Как изменились герои "Бригады" за 17 лет

А вот как они выглядят и что делают сейчас.

Саша Белый (Сергей Безруков)

Роль лидера ОПГ Саши Белого стала для Сергея Безрукова началом большого пути в мир кино и телевидения. Хотя актёр и до этого снимался в фильмах и сериалах, всенародная любовь пришла к нему именно после "Бригады". "Участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Каникулы строго режима", "Высоцкий. Спасибо, что живой" — вот лишь краткий список блокбастеров, в которых он сыграл. Не менее серьёзных успехов артист добился на сцене: он руководит Московским губернским театром, а ещё исполняет песни под гитару.

Космос (Дмитрий Дюжев)

Массовый зритель узнал о Дюжеве из "Бригады", но его точно нельзя назвать актёром одной роли. Несмотря на то что харизматичный Космос надолго запомнился публике, его персонажи из таких фильмов, как "Жмурки" и "Остров", тоже не лыком шиты, и это не считая множества других кинокартин и сериалов, а также ролей в МХТ им. Чехова и Московском губернском театре.

Пчёла (Павел Майков)

Павел Майков, как и многие его коллеги, в первую очередь актёр театральный, но после "Бригады" он нашёл себя в сериалах. "Курсанты", "Солдаты", "Измены" — везде артист сыграл запоминающихся персонажей. Впрочем, по популярности ни один из его героев с Пчёлой сравниться так и не смог. Возможно, именно поэтому Павел решил попробовать себя в другом амплуа — музыканта. С 2008 года он основал уже три группы: "Магрит", "БуттерБродский", "7 процентов".

Фил (Владимир Вдовиченков)

Владимир Вдовиченков, как и Сергей Безруков, в особых представлениях не нуждается. Если оставить за скобками Фила из "Бригады", на ум сразу приходит Кот — герой дилогии "Бумер". А ещё в его резюме роли в таких фильмах, как "Левиафан" и "Салют-7 ", а также в сериалах "Белая гвардия", "Оптимисты" и "Учителя". Ну а те, кто не смотрит телевизор и не ходит в кино, наверняка знают Владимира по его работам в Театре им. Вахтангова.

Ольга Белова (Екатерина Гусева)

Параллельно со съёмками в "Бригаде" Екатерина Гусева готовилась к роли в печально известном мюзикле "Норд-Ост". В день захвата театрального центра на Дубровке у неё был выходной. Когда показы новой версии мюзикла прекратились, Екатерина поступила в Театр им. Моссовета, где служит и по сей день. Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах и петь в мюзиклах. Кроме того, она исполняет романсы.

Фарик (Фархад Махмудов)

Хотя Махмудов начал сниматься в кино ещё в школьном возрасте, широкой публике он стал известен после выхода "Бригады". На его счету более двух десятков ролей, в том числе в таких сериалах, как "Бедная Настя" и "Маргоша". Кроме того, актёр служит в Театре Романа Виктюка.

Шмидт (Дмитрий Гуменецкий)

Уникальность этого персонажа "Бригады" в том, что актёр, исполнивший его роль, судя по всему, слишком хорошо в неё вжился. Сыграв начальника охраны Саши Белого, Дмитрий Гуменецкий не отказался от криминальных замашек и в реальной жизни. В 2015 году его задержали при попытке продать наркотические средства на сумму около 46 миллионов рублей. Позднее в квартире и гараже Гуменецкого было обнаружено более 280 килограммов запрещённых веществ. Но самое интересное заключается в том, что между съёмками в "Бригаде" и арестом Гуменецкий успел послужить в органах внутренних дел. Актёра осудили на восемь лет лишения свободы.