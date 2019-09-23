С первого класса вместе. Как изменились герои "Бригады" за 17 лет

А вот как они выглядят и что делают сейчас.
Саша Белый (Сергей Безруков)
Роль лидера ОПГ Саши Белого стала для Сергея Безрукова началом большого пути в мир кино и телевидения. Хотя актёр и до этого снимался в фильмах и сериалах, всенародная любовь пришла к нему именно после "Бригады". "Участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Каникулы строго режима", "Высоцкий. Спасибо, что живой" — вот лишь краткий список блокбастеров, в которых он сыграл. Не менее серьёзных успехов артист добился на сцене: он руководит Московским губернским театром, а ещё исполняет песни под гитару.
Космос (Дмитрий Дюжев)
Массовый зритель узнал о Дюжеве из "Бригады", но его точно нельзя назвать актёром одной роли. Несмотря на то что харизматичный Космос надолго запомнился публике, его персонажи из таких фильмов, как "Жмурки" и "Остров", тоже не лыком шиты, и это не считая множества других кинокартин и сериалов, а также ролей в МХТ им. Чехова и Московском губернском театре.
Пчёла (Павел Майков)
Павел Майков, как и многие его коллеги, в первую очередь актёр театральный, но после "Бригады" он нашёл себя в сериалах. "Курсанты", "Солдаты", "Измены" — везде артист сыграл запоминающихся персонажей. Впрочем, по популярности ни один из его героев с Пчёлой сравниться так и не смог. Возможно, именно поэтому Павел решил попробовать себя в другом амплуа — музыканта. С 2008 года он основал уже три группы: "Магрит", "БуттерБродский", "7 процентов".
Фил (Владимир Вдовиченков)
Владимир Вдовиченков, как и Сергей Безруков, в особых представлениях не нуждается. Если оставить за скобками Фила из "Бригады", на ум сразу приходит Кот — герой дилогии "Бумер". А ещё в его резюме роли в таких фильмах, как "Левиафан" и "Салют-7 ", а также в сериалах "Белая гвардия", "Оптимисты" и "Учителя". Ну а те, кто не смотрит телевизор и не ходит в кино, наверняка знают Владимира по его работам в Театре им. Вахтангова.
Ольга Белова (Екатерина Гусева)
Параллельно со съёмками в "Бригаде" Екатерина Гусева готовилась к роли в печально известном мюзикле "Норд-Ост". В день захвата театрального центра на Дубровке у неё был выходной. Когда показы новой версии мюзикла прекратились, Екатерина поступила в Театр им. Моссовета, где служит и по сей день. Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах и петь в мюзиклах. Кроме того, она исполняет романсы.
Фарик (Фархад Махмудов)
Хотя Махмудов начал сниматься в кино ещё в школьном возрасте, широкой публике он стал известен после выхода "Бригады". На его счету более двух десятков ролей, в том числе в таких сериалах, как "Бедная Настя" и "Маргоша". Кроме того, актёр служит в Театре Романа Виктюка.
Шмидт (Дмитрий Гуменецкий)
Уникальность этого персонажа "Бригады" в том, что актёр, исполнивший его роль, судя по всему, слишком хорошо в неё вжился. Сыграв начальника охраны Саши Белого, Дмитрий Гуменецкий не отказался от криминальных замашек и в реальной жизни. В 2015 году его задержали при попытке продать наркотические средства на сумму около 46 миллионов рублей. Позднее в квартире и гараже Гуменецкого было обнаружено более 280 килограммов запрещённых веществ. Но самое интересное заключается в том, что между съёмками в "Бригаде" и арестом Гуменецкий успел послужить в органах внутренних дел. Актёра осудили на восемь лет лишения свободы.
С первого класса вместе. Как изменились герои "Бригады" за 17 лет
23 сентября 2002 года вышел первый эпизод культового...
Раскрыто убийство исполнителя шансона Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев признался в...
TOP новостей
Список самых состоятельных литовских политиков – неожиданная картина (41)
По новейшим данным исследования, проведенного журналом...
Тайны истории Вильнюса: столица Литвы как разменная монета империй (92)
80 лет тому назад Вильнюс официально стал белорусским...
Курьез в Вильнюсе: появились растяжки с призывом праздновать основание коммунистического Китая (12)
Вильнюсский муниципалитет обещает в понедельник...
Паневежис первым в этом году включает отопление другие города спешить не будут
Директор администрации Паневежской мэрии Томас Юкна...
Попытка интегрировать 7 раз судимого осужденного завершилась его побегом (4)
После информации о побеге работавшего на свободе...