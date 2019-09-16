С каждым годом молодеет: Максим Галкин показал "честное" фото

Очевидно, свежий балтийский воздух с Рижского взморья, где артист отдыхал летом со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми, пошёл ему на пользу. Многие подписчики подчеркнули, что 43-летний Галкин выглядит очень молодо, некоторые назвали Галкина настоящим красавцем. «Максим с каждым годом молодеет — или мне кажется», «Такая энергетика теплая, человек-солнце...», «И этому 43-летнему мужику — 25! Офигеть консервация», - написали комментаторы.

Напомним, на днях Галкин впечатлил поклонников обнажённым спортивным торсом, сфотографировавшись на фоне раритетного автомобиля.