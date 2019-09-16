View this post on Instagram
Всем желаю хорошей недели, и каким бы осенним ни был воздух, летнего тепла в душе! 😘 #осень
Очевидно, свежий балтийский воздух с Рижского взморья, где артист отдыхал летом со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми, пошёл ему на пользу. Многие подписчики подчеркнули, что 43-летний Галкин выглядит очень молодо, некоторые назвали Галкина настоящим красавцем. «Максим с каждым годом молодеет — или мне кажется», «Такая энергетика теплая, человек-солнце...», «И этому 43-летнему мужику — 25! Офигеть консервация», - написали комментаторы.
Напомним, на днях Галкин впечатлил поклонников обнажённым спортивным торсом, сфотографировавшись на фоне раритетного автомобиля.
С каждым годом молодеет: Максим Галкин показал "честное" фото
Селфи, опубликованное известным российским юмористом и...
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой (1)
Близкие певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте...
Минус десять лет: посвежевшая Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости (7)
Ведущая программы “Давай поженимся” Лариса Гузеева...
Умер солист американской рок-группы The Cars Рик Окасек
Солист американской рок-группы The Cars Рик Окасек...
TOP новостей
Туристы со всего мира удивляются гостинице под Вильнюсом, а жители Литвы о ней не знают (32)
В деревне Каймину (Соседей), в Ширвинтском районе –...
В Литве принято беспрецедентное решение: могут лишиться работы сотни людей (43)
На прошлой неделе правительство Литвы приняло...
Дипломат США: прославление пособников Холокоста вредит репутации Литвы (9)
В понедельник высокопоставленный американский...
В Вильнюсе над ул. Гележинё Вилко хотят построить 16-этажный бизнес-центр
19 сентября Вильнюсский совет урбанистики и...
В одной из крупнейших больниц Литвы – проблемы с организацией питания пациентов (2)
В Сантаришкской клинике затянулись проблемы с...