С каждым годом молодеет: Максим Галкин показал "честное" фото

Селфи, опубликованное известным российским юмористом и шоуменом Максимом Галкиным на своей страничке в Instagram, вызвало активное обсуждение у поклонников. Фолловеры отметили, что артист в отличной форме.
© RIA/Scanpix

Очевидно, свежий балтийский воздух с Рижского взморья, где артист отдыхал летом со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми, пошёл ему на пользу. Многие подписчики подчеркнули, что 43-летний Галкин выглядит очень молодо, некоторые назвали Галкина настоящим красавцем. «Максим с каждым годом молодеет — или мне кажется», «Такая энергетика теплая, человек-солнце...», «И этому 43-летнему мужику — 25! Офигеть консервация», - написали комментаторы.

Напомним, на днях Галкин впечатлил поклонников обнажённым спортивным торсом, сфотографировавшись на фоне раритетного автомобиля.

MK.ru
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