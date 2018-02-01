С Джима Керри сняли обвинения в убийстве любовницы

Известный киноактер – комик Джим Керри освобожден от всех обвинений в смерти визажистки Катрионы Уайт. Правда, мотивировка такого решения суда пока неизвестна, пишет Hollywood Reporter.
Jimas Carrey
© Vida Press

Уайт умерла от передозировки лекарств, которые продаются только по рецептам, в 2015 году. Актер в то время состоял с ней в близких отношениях, и после смерти Катрионы в этом ее родные обвинили Керри. Они заявили, что якобы актер снабжал девушку лекарствами, которые и стали причиной ее смерти.

Однако в сентябре 2017 года он подал встречный иск. В нем заявлялось, что обвинения в адрес Керри — это попытка нажиться на популярности актера и использовать его. Кроме того, Кери заявил, что сама Уайт шантажировала его, угрожая сообщить журналистам ложные сведения о том, что якобы актер "наградил" ее заболеваниями, передающимися половым путем.

Вести.Ru
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