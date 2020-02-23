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Участники группы "Иванушки International" стали гостями юбилейного концерта продюсера Игоря Матвиенко. Среди них естественно был и Андрей Григорьев-Апполонов, который откровенно рассказал журналистам о своих пагубных привычках.
Рыжий из "Иванушек" ответил на критику из-за своих проблем с алкоголем
© RIA / Scanpix

Не так давно Матвиенко заявил, что жизнь различных солистов группы разрушали пагубные привычки. Именно об этом журналисты и спросили рыжего из "Иванушек", сообщает сайт KP.RU.

В частности, он прокомментировал высказывания продюсера о том, что может нахулиганить, а штрафами его не остановить. "Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно", - признался Григорьев-Аполлонов.

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Говоря о том, что Матвиенко пожурил его за пристрастие к алкоголю, рыжий из "Иванушек" ответил, что тот правильно это делает. "Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем", - добавил он.

Кроме того, он сообщил, что не собирается завязывать с холостой жизнью, так как только что развелся.0

Комментируя скандал с женщиной, которая утверждает, что родила внебрачного ребенка от рыжего из "Иванушек", он назвал ее невменяемой.

Интересно, что на мероприятие Андрей Григорьев-Апполонов, в отличие от более нарядных партнеров по группе, прибыл в спортивных штанах и футболке.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко рассказал о том, как жизнь различных солистов группы "Иванушки International" разрушали пагубные привычки и зависимости. В частности, он заявил, что про пристрастие Игоря Сорина к наркотикам узнал только после ухода того из группы. С алкоголизмом Олега Яковлего пытался бороться "разговорами и убеждениями". Также продюсер признал, что в настоящее время "тоже медленно убивает себя" Андрей Григорьев-Аполлонов.

MK.ru
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