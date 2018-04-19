Русская помощница Мэрайи Кери обвиняет ее в сексуальных домогательствах

Ее помощница Стелла Булочников подала в суд на певицу. Она заявила, что поп-дива нарушила закона о гражданских правах и закон о справедливом трудоустройстве. Якобы она была уволена в середине трехлетнего контракта. Плюс ко всему, Стелла готовит бывшему боссу обвинение в сексуальных домогательствах, якобы Кери часто появлялась перед ней в обнаженном виде, нанося ей тем самым непоправимый моральный ущерб.

Сама певица уверена, что бывший агент мстит ей за то, что она отстранила ее от дел, передав все функции своему бойфренду Брайану Танака. Такой расклад вещей не устроил бывшую “фаворитку” Кери. Как сообщает TMZ, Булочников пришла в негодование, узнав, что с ней разрывают контракт. Представители Керри прокомментировали изданию Page Six разгоревшийся скандал следующим образом:

“Работа Стеллы Булочников в качестве менеджера Мэрайи была прекращена вследствие того, что она неэффективно выполняла свою работу. У Стеллы не было контракта на трудоустройство. Она распространяет ложные слухи. Мы не будем реагировать на ложь и угрозы. Если это необоснованное требование будет подано в суд, мы успешно отразим нападение”.

Между тем все годы своего сотрудничества с Мэрайей Стелла активно пользовалась ее возможностями: посещала с ней всевозможные премии, презентации и вечеринки, летала на ее частном самолете и ездила вместе с ее семьей в путешествия.