Рукопись Конан Дойля про Шерлока Холмса продана за 312 тысяч долларов

Аукцион прошел в Техасе. Организаторы надеялись выручить за рукопись до полумиллиона долларов, указывает Express. Столь щедрого покупателя не нашлось. Тем не менее, в ходе торгов цена выросла более чем в полтора раза. В соответствии с правилами торгов, имя нового владельца не называется, передает РИА "Новости".

"Пляшущие человечки", в которых знаменитый сыщик раскрывает шифр убийцы, - один из 13 рассказов сборника "Возвращение Шерлока Холмса". И лишь один из двух, где обращение за помощью к Холмсу оборачивается смертью для его клиента. Рассказ был написан в 1903 году для журнала Strand Magazine. Считается, что идея шифра озарила писателя, когда он подписывал одну из своих книг для женщины, дети которой разрисовали страницы. Конан Дойл называл этот рассказ третьим самым любимым из всех написанных им произведений.

Рукопись состоит из 53 собранных в переплет листов. В документе трижды встречается подпись автора. Артур Конан Дойл пожертвовал рукопись Красному Кресту в 1918 году, а последний раз этот лот выставляли на торги 90 лет назад.

Рукопись Конан Дойла стала самым дорогим из 176 выставленных на торги в Далласе документов, в числе которых были представлены рукописи и автографы президента Джорджа Вашингтона и правозащитника Мартина Лютера Кинга.