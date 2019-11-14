Рудковская заплатит 20 тысяч евро за информацию об угрожавших ее сыну людях

По словам Рудковской, она ждет часа расплаты и готова дать 1,5 миллиона рублей (21,2 тыс евро) в качестве вознаграждения тому, кто сдаст ей "шайку-лейку". При этом продюсер отметила, что сообщить о злоумышленниках, угрожавших ее сыну Александру Плющенко, можно через адвокатов. Рудковская подчеркнула, что гарантирует анонимность информаторам.
Ранее сообщалось, что сыну продюсера и Евгения Плющенко угрожают через социальные сети. В частности, мальчику поступают проклятья и даже угрозы убийства. Родители маленького фигуриста были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. По данному факту в настоящее время проводится проверка.
Сын фигуриста Плющенко известен в социальной сети Instagram как Гном Гномыч. На его страницу в настоящее время подписаны более 300 тысяч пользователей.
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