Рудковская призналась, что у нее был роман с Биланом

Рудковская отметила, что музыкант во всем ее устраивал, но встреча с нынешним мужем, фигуристом Евгением Плющенко, перевернула ее жизнь. Продюсер также предположила, что если бы не вышла замуж за легендарного спортсмена, то и по сей день была бы женщиной Билана.

"Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает", — приводит слова Рудковской издание "Вокруг.tv".

На вопрос одного из ведущих, знает ли о тех отношениях ее супруг, Яна ответила уклончиво: "Он какой-то такой человек… Он меня любит, я его люблю, поэтому все хорошо. Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта".

Сотрудничество Рудковской и Билана началось в 2005 году. В самом начале карьеры певца его продюсированием занимался знаменитый музыкальный менеджер Юрий Айзеншпис. После смерти продюсера его задачи на себя взяла Рудковская. У домочадцев музыкального продюсера также замечательные отношения с артистом — именно Билан стал крестным отцом ребенка супругов.

Стоит отметить, что и раньше продюсер делала призрачные намеки на близкие отношения с Биланом. "На одной из вечеринок мы с Димой вместе отдыхали. Меня тогда он очень заинтересовал как артист. Я мечтала попробовать свои силы в продюсерстве. Мы много говорили, обсуждали дела, общие интересы. — рассказывала Рудковская. — Пили восхитительное вино и не заметили, как наступил рассвет. А потом Дима пошел провожать меня в отель. Мы шли по набережной, и, уже подходя к гостинице, он вдруг остановился и пристально посмотрел мне в глаза: "Яна, какая же ты красивая". Я, признаться, растерялась. А он неожиданно взял и поцеловал меня. А я вдруг перестала сопротивляться". С того дня, по словам Яны, они с Биланом стали очень близки.

С Евгением Плющенко Рудквоская познакомилась в 2007 году. Тогда на одном из светских мероприятий фигурист сам подошел к будущей супруге и предложил познакомить ее со своими коллегами спортсменами. Сама Рудковская говорила про эту встречу , что "это была любовь с первого взгляда". Уже через два года после знакомства они официально оформили свои отношения. В 2013 году у супругов родился сын Саша.