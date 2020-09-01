Рудковская объявила награду за анонима из-за высказывания о ее возрасте

Рудковскую возмутило то, что в некоем анонимном «говно -telegram-канале» неоднократно публиковались высказывания ней, которые «пропагандируют эйджизм», то есть являются дискриминирующими по возрасту. В частности, продюсера задело то, что ее назвали 45-летней бабушкой. По ее словам, такое мог написать только «больной человек или люто завидующий» ей и «яйцеголовая анонимная неудачница». Она предложила заключить пари, что обладает «фигурой в разы лучше», чем «прячущаяся за анимационной плашкой» автор и даже без фотошопа выглядит привлекательней него.
Рудковская пообещала, что вычислит ее и заставит «запинаясь, извиняться» перед ней лично лицом к лицу.
«Я в принципе очень добрый и совсем не злопамятный человек , но память у меня хорошая, думаю и связи тоже», - написала продюсер (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - «МК»).
Рудковская также добавила, что как человек с высшим медицинским образованием она может утверждать, что ее обидчик или страдает «вялотекущей шизофренией».
Позже Рудковская заявила, что готова заплатить тому, кто сообщит ей имя автора telegram-канала.
«Если кто-то готов идентифицировать эту «мышь-готова рассмотреть предложение о щедром вознаграждении !) Вы все мои телефоны знаете ! Я -человек конкретный, слово держу и всегда на связи», - заявила она.
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