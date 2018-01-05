Рубашка пролила свет на причину смерти Антона Чехова

"Однако, хотя русский драматург знал, что у него туберкулез, точная природа его смерти была недавно выявлена после того, как его одежду подвергли новаторским исследованиям", - отмечает автор статьи.
"Команда ученых смогла извлечь из чеховской рубашки следы белков, которые не только подтвердили его заболевание, но и навели исследователей на мысль, что он умер от внезапного прекращения доступа крови к мозгу", - говорится в статье The Times.
"Хотя биографы предполагали, что Чехов умер от остановки сердца, анализы показали, что причиной его смерти стала закупорка артерии, шедшей к мозгу писателя, - сообщает журналист. - Команда исследователей во главе с Альфонсиной Д'Амато из Quadram Institute Bioscience в Норвиче использовала ацетатную пленку, чтобы извлечь следы белка из рубашки, надетой Чеховым 15 июля 1904 года, в день смерти".
Мэлверн рассказывает, что Глеб Зильберштейн, соавтор исследования, опубликованного в журнале Proteomics, использовал ту же технику, чтобы найти на последних страницах рукописи романа "Мастер и Маргарита" признаки болезни почек, от которой умер Булгаков, и употребления им морфия.
Ученые подвергли анализу пять чеховских писем и одну его открытку, а также рубашку с кровавым пятном, в которой он умер. Она хранилась в Доме-музее А.П. Чехова в 50 милях к югу от Москвы.
"В ходе исследований были найдены восемь протеинов, подтвердивших наличие микобактерии туберкулеза, приведшего к смерти писателя в возрасте 44 лет. Чехов, выучившийся на врача, знал, что у него эта болезнь, и даже писал об этом в своих рассказах. Более удивительным было обнаружение протеиновых маркеров, ассоциируемых с инсультом, вызванным тромбом. Зильберштейн надеется опубликовать еще одно исследование по этим маркерам после дальнейшего анализа", - отмечает The Times.
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