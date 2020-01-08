Рождественская фотография изменившейся Пугачевой поразила россиян: "моложе Галкина"

Некоторые также отметили, что фотография помолодевшей Пугачевой появилась на фоне слухов о ее болезни. Ведь Примадонна из-за повышенного давления не смогла посетить похороны худрука театра "Современник" Галины Волчек. А тут вдруг такое...
"Не оголяется, как многие, а как выглядит!", - отметил еще кто-то из пользователей.
"Аллочка Борисовна стильнючая", - отметила одна из подписчиц.
Фотографию лайкнул и бывший супруг Аллы Пугачевой певец Филипп Киркоров.
Впрочем, некоторые подписчики решили, что Галкин и Пугачева попросили кого-то отредактировать снимок. Якобы электронная ретушь и сделала народную любимицу такой молодой.
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