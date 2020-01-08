Рождественская фотография изменившейся Пугачевой поразила россиян: "моложе Галкина"

Некоторые также отметили, что фотография помолодевшей Пугачевой появилась на фоне слухов о ее болезни. Ведь Примадонна из-за повышенного давления не смогла посетить похороны худрука театра "Современник" Галины Волчек. А тут вдруг такое...

"Не оголяется, как многие, а как выглядит!", - отметил еще кто-то из пользователей.

"Аллочка Борисовна стильнючая", - отметила одна из подписчиц.

Фотографию лайкнул и бывший супруг Аллы Пугачевой певец Филипп Киркоров.

Впрочем, некоторые подписчики решили, что Галкин и Пугачева попросили кого-то отредактировать снимок. Якобы электронная ретушь и сделала народную любимицу такой молодой.