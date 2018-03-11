Артисту невероятно повезло. Во-первых, его жена, 56-летняя Ирина Млодик, смогла сама родить ребенка без помощи суррогатной матери. Во-вторых, удачно сложились даты: Этель во всех отношениях положительно повлияет на семью.
"Ребенок принесет в его жизнь удачу и продлит ее на многие годы. Как и все мужчины, ставшие отцами в почтенном возрасте, он будет очень трепетно относиться к дочери, баловать ее", – считает Кузденбаева. По ее словам, Этель ни в чем не будет знать отказа.
Выходит, рождение дочери сильно сказалось на здоровье Виторгана: девочка продлевает ему жизнь. Нумеролог считает, что у Этель есть все шансы перенять таланты знаменитого отца – малышка появилась на свет под знаком артистизма.
Кузденбаева добавила, что у девочки непростой характер: малышка будет приносить родителям много хлопот. Все проблем поможет решить спорт. Нумеролог уверена, что у Этель даже есть шансы стать олимпийской чемпионкой, передает Starhit.
Напомним, что у Виторгана и Млодик родилась дочь в конце февраля. Известно о прибавлении в семействе стало только спустя несколько дней: пара некоторое время пыталась держать произошедшее в тайне.
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