Накануне стало известно, что артист перенес операцию. Вначале представители певца отказывались комментировать информацию, но позднее продюсер музыканта рассказала, что он перенес плановую операцию, которая не повлияет на его концертный график.
Розенбаум сообщил, что он остается в больнице. "Я в больнице под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", — заявил Розенбаум.
Он отметил, что на концертном графике госпитализация не отразится.
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Александр Розенбаум впервые прокомментировал...
Наталья Поклонская ушла от мужа спустя год после свадьбы (3)
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская,...
Михаил Шуфутинский признался, как относится к песне "Третье сентября"
Певцу по душе популярность в соцсетях.
Сальма Хайек в день 53-летия показала идеальное тело в бикини (1)
Американо-мексиканская кинозвезда Сальма Хайек...
"Сердце разбито": Меган Маркл больше не будет общаться с отцом
Герцогиня Сассекская Меган Маркл больше никогда не...
TOP новостей
Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (22)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...
Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу
Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...
Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (19)
Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...
Прокуроры не видят преступления в решении снять доску Норейке (7)
Прокуроры отказались начинать досудебное...
МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали (12)
Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а...