Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Накануне стало известно, что артист перенес операцию. Вначале представители певца отказывались комментировать информацию, но позднее продюсер музыканта рассказала, что он перенес плановую операцию, которая не повлияет на его концертный график.

Розенбаум сообщил, что он остается в больнице. "Я в больнице под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", — заявил Розенбаум.

Он отметил, что на концертном графике госпитализация не отразится.