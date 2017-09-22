Россия выбрала фильм для "Оскара"

Среди картин, которые рассматривал для выдвижения на премию Российский оскаровский комитет, также были фильмы "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Матильда" Алексея Учителя, "Теснота" Кантемира Балагова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Холодное танго" Павла Чухрая и другие.
В картине Звягинцева, которая рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.
В мае фильм Андрея Звягинцева участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля, где был награжден призом жюри. "Нелюбовь" — вторая работа Звягинцева, выдвинутая от России на "Оскар". Его предыдущая картина "Левиафан" попала в число номинантов на премию в 2015 году, но уступила польскому фильму "Ида" Павла Павликовского.
90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта 2018-го. 23 января будут названы номинанты на награду, в том числе в категории "Лучший фильм на иностранном языке", на попадание в которую и будет претендовать "Нелюбовь".
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