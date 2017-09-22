Россия выбрала фильм для "Оскара"

На соискание премии "Оскар" от России выдвинут фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Об этом ТАСС сообщил источник в Российском оскаровском комитете.
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Среди картин, которые рассматривал для выдвижения на премию Российский оскаровский комитет, также были фильмы "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Матильда" Алексея Учителя, "Теснота" Кантемира Балагова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Холодное танго" Павла Чухрая и другие.

В картине Звягинцева, которая рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

В мае фильм Андрея Звягинцева участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля, где был награжден призом жюри. "Нелюбовь" — вторая работа Звягинцева, выдвинутая от России на "Оскар". Его предыдущая картина "Левиафан" попала в число номинантов на премию в 2015 году, но уступила польскому фильму "Ида" Павла Павликовского.

90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта 2018-го. 23 января будут названы номинанты на награду, в том числе в категории "Лучший фильм на иностранном языке", на попадание в которую и будет претендовать "Нелюбовь".

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