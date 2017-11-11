В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству ТАСС подтвердили факт обнаружения тела мужчины, 1942 года рождения, но официально не назвали его имени.

"По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

"У него была четвёртая стадия онкологического заболевания. Он застрелился из ружья, оставив записку", - добавил собеседник агентства.

Интерфакс ранее также сообщил, что у Ноткина было диагностировано онкологическое заболевание.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года. Он окончил переводческий факультет Института иностранных языков.

Он проработал на телевидении более 25 лет, его несколько раз номинировали на премию "ТЭФИ". До 2015 года он вел передачу "Приглашает Борис Ноткин" на телеканале "ТВ Центр", где брал интервью у знаменитостей.