Российский продюсер призывает ограничить влияние рэпа

"Безусловно, это связано с этим жанром хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями", — сказал Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.
Он напомнил, что коллеги из Китая запретили жанр хип-хоп, поскольку это пропаганда наркотиков и так далее.
"Может быть, это конечно крайний случай проявления, но нужно, наверно, тоже какой-то опыт коллег перенять", — отметил Матвиенко.
Игорь Матвиенко — советский и российский продюсер, композитор, создатель групп "Любэ", "Иванушки International", "Девочки", "Корни", "Фабрика", "КуБа", "Мобильные Блондинки", продюсер певцов Жени Белоусова, певиц Виктории Дайнеко, Ирсон Кудиковой и других.
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