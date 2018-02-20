Российский продюсер призывает ограничить влияние рэпа

Продюсер, председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко заявил, что большинство современных песен, попадающих в молодежные хит-парады, являются пропагандой наркотиков и секса, и необходимо подумать об ограничении такого влияния на детей, сообщает РИА "Новости".
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"Безусловно, это связано с этим жанром хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями", — сказал Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

Он напомнил, что коллеги из Китая запретили жанр хип-хоп, поскольку это пропаганда наркотиков и так далее.

"Может быть, это конечно крайний случай проявления, но нужно, наверно, тоже какой-то опыт коллег перенять", — отметил Матвиенко.

Игорь Матвиенко — советский и российский продюсер, композитор, создатель групп "Любэ", "Иванушки International", "Девочки", "Корни", "Фабрика", "КуБа", "Мобильные Блондинки", продюсер певцов Жени Белоусова, певиц Виктории Дайнеко, Ирсон Кудиковой и других.

Gazeta.ru
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