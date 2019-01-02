Актер Владимир Дыховичный скончался на 31 году жизни, сообщила вдова его отца Ивана Дыховичного Ольга в фейсбуке.
Кадр из фильма "Лето"
© Скриншот

Она выложила фотографию и прокомментировала ее "RIP". Других подробностей смерти актриса не сообщила.

Блогер Кирилл Шулика в фейсбуке сообщил, что причиной смерти Владимира Дыховичного стали наркотики.

Владимир Дыховичный родился в апреле 1988 года, учился во ВГИК имени Герасимова, снялся в таких фильмах как "Лето", "Припять. Оставленные позади", "Бессонница".

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