Она выложила фотографию и прокомментировала ее "RIP". Других подробностей смерти актриса не сообщила.
Блогер Кирилл Шулика в фейсбуке сообщил, что причиной смерти Владимира Дыховичного стали наркотики.
Владимир Дыховичный родился в апреле 1988 года, учился во ВГИК имени Герасимова, снялся в таких фильмах как "Лето", "Припять. Оставленные позади", "Бессонница".
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