Многие из традиционно стали участниками новогодних программ и публикуют фотокадры и видеоролики съемок праздничных передач в социальных сетях. Конечно, при полном параде, - в смокингах, костюмах и вечерних платьях.

Другие же делятся видами убранства своих домов, а также рассказывают о подарках. Например, Филипп Киркоров рассказал, что его дети Мартин и Алла-Виктория получили от Гном Гномыча - сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши.