До встречи Нового года остались считанные дни. Российские звезды шоу-бизнеса, похоже, уже готовы его как следует отпраздновать.
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Многие из традиционно стали участниками новогодних программ и публикуют фотокадры и видеоролики съемок праздничных передач в социальных сетях. Конечно, при полном параде, - в смокингах, костюмах и вечерних платьях.

Другие же делятся видами убранства своих домов, а также рассказывают о подарках. Например, Филипп Киркоров рассказал, что его дети Мартин и Алла-Виктория получили от Гном Гномыча - сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши.

До нового года осталось 11 дней 💥💥💥 #россия1 #голубойогнек

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Dec 20, 2017 at 9:22am PST

@allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov , а так же все мы и И Я, и дедушка Бедрос и Мари, и наши друзья ,Получили долгожданные Приглашения от @gnomgnomych и от @plushenkoofficial на премьеру 22 декабря Волшебной Сказки "ЩЕЛКУНЧИК 2" НА ЛЬДУ В спорткомплекс "Олимпийский" под руководством @plushenkoofficial и его верной Феи и Волшебницы, а по совместительству и продюсера -@rudkovskayaofficial Всей семьёй ,с нетерпением ждём этот день, и считаем уже дни до премьеры этого невероятного сказочного шоу на льду с Сашей Плющенко (Гном Гномычем) и его звездного папы- Евгения Плющенко в главной роли! До встречи 22 декабря 2017 в Мире Сказки и Волшебного Фигурного Катания признанных мастеров с мировыми именами и регалиями! #щелкунчикплющенко #олимпийский #soldout

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Dec 17, 2017 at 7:48am PST

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Dec 17, 2017 at 9:47am PST

SHOWTIME!
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