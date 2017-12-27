Многие из традиционно стали участниками новогодних программ и публикуют фотокадры и видеоролики съемок праздничных передач в социальных сетях. Конечно, при полном параде, - в смокингах, костюмах и вечерних платьях.
Другие же делятся видами убранства своих домов, а также рассказывают о подарках. Например, Филипп Киркоров рассказал, что его дети Мартин и Алла-Виктория получили от Гном Гномыча - сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши.
Вот, нашла подарок под ёлкой 🎄Как же приятно дарить и принимать подарки, я получаю огромное удовольствие , когда угадываю с подарком и радую своих близких 🎁 Это такой крутой обмен энергией и любовью , а вы уже купили подарки ? Что купили , раскройте секрет 😜 #скороновыйгод🎄 #анясеменович #люблюжизнь #счастьевнутринас #подарки #позитивщики❤️❤️❤️
@allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov , а так же все мы и И Я, и дедушка Бедрос и Мари, и наши друзья ,Получили долгожданные Приглашения от @gnomgnomych и от @plushenkoofficial на премьеру 22 декабря Волшебной Сказки "ЩЕЛКУНЧИК 2" НА ЛЬДУ В спорткомплекс "Олимпийский" под руководством @plushenkoofficial и его верной Феи и Волшебницы, а по совместительству и продюсера -@rudkovskayaofficial Всей семьёй ,с нетерпением ждём этот день, и считаем уже дни до премьеры этого невероятного сказочного шоу на льду с Сашей Плющенко (Гном Гномычем) и его звездного папы- Евгения Плющенко в главной роли! До встречи 22 декабря 2017 в Мире Сказки и Волшебного Фигурного Катания признанных мастеров с мировыми именами и регалиями! #щелкунчикплющенко #олимпийский #soldout
Спасибо за вчерашнюю снежную вечеринку и новогоднее настроение @yanajewellery !!! Считай,что уже отметили !:)) Говорили сегодня про Новый Год с мужем,и единогласно решили ,что любимый праздник это все-таки 1января- с тишиной,возможностью долго валяться в кровати и доедать обветренный оливье с друзьями. Видимо,это старость:)))
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