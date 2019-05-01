Футболист купил Bugatti Voiture Noire за 11 млн евро, сообщает La Stampa.
Суперкар развивает скорость до 420 км/ч. Под капотом у машины 1500 лошадиных сил.
Роналду не раз признавался, что автомобили являются его слабостью. К 33 годам португалец собрал в своем личном гараже более 20 суперкаров. Среди них Bentley Continental GTC, Ferrari 599 GTB Fiorano, Aston Martin DB9, Maserati GranCabrio, Bugatti Veyron, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe и Lamborghini Aventador LP 700-4.
Состояние Роналду оценивается в 396 млн евро. По контракту с "Ювентусом" португалец получает 30 млн евро ежегодно.
По данным Forbes, в 2018 году Роналду заработал 95,3 млн евро с учетом доходов от рекламы различных брендов. Португалец расположился на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года вслед за боксером Флойдом Мейвезером и футболистом Лионелем Месси.
Роналду купил новый суперкар за 11 миллионов евро
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану...
Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов "Голоса" (5)
Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла...
Джеймса Бонда предложили сделать чернокожим или женщиной (9)
Актер Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в...
Легендарный телеведущий Ларри Кинг перенес операцию после третьей остановки сердца
Внезапная остановка сердца у известного американского...
TOP новостей
В Вильнюсе состоялось традиционное шествие по случаю Первомая (58)
В День солидарности трудящихся в Вильнюсе состоялось...
Литовские предприниматели о рабочем времени: сколько часов в день работать нормально (25)
В мире слышатся разные предложения, связанные с тем,...
История водителя из Украины в Литве: 87 дней без отдыха и зарплаты (170)
Условия работы литовских водителей большегрузных...
Грибаускайте: Европа дала нам много - уверенность в себе, уважение и способность к росту (30)
Европа дала нам много - уверенность в себе, уважение и...
В Вильнюсе отмечают 15-летие со дня вступления Литвы в Евросоюз (20)
1 мая в Вильнюсе , на площади С.Даукантаса состоялась...