Роналду купил новый суперкар за 11 миллионов евро

Футболист купил Bugatti Voiture Noire за 11 млн евро, сообщает La Stampa.

Суперкар развивает скорость до 420 км/ч. Под капотом у машины 1500 лошадиных сил.

Роналду не раз признавался, что автомобили являются его слабостью. К 33 годам португалец собрал в своем личном гараже более 20 суперкаров. Среди них Bentley Continental GTC, Ferrari 599 GTB Fiorano, Aston Martin DB9, Maserati GranCabrio, Bugatti Veyron, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe и Lamborghini Aventador LP 700-4.

Состояние Роналду оценивается в 396 млн евро. По контракту с "Ювентусом" португалец получает 30 млн евро ежегодно.

По данным Forbes, в 2018 году Роналду заработал 95,3 млн евро с учетом доходов от рекламы различных брендов. Португалец расположился на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года вслед за боксером Флойдом Мейвезером и футболистом Лионелем Месси.