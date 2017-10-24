По словам Бернард, в 1975 году Полански договорился с ее матерью провести фотосессию девочки. Это произошло на пляже в штате Калифорния. "Там была куча больших камней, на этих камнях он меня фотографировал", — рассказала женщина.

Бернард вспомнила, что сначала режиссер попросил ее снять бюстгальтер. "Я не чувствовала дискомфорта, потому что мне было десять лет, и я часто ходила без лифчика. Но потом он захотел, чтобы я сняла плавки — и мне стало совсем не по себе. Внезапно я осознала, что моя мать куда-то пропала. Я не знала, куда она делась. После этого он начал домогаться меня", — отметила она.

Художница подчеркнула, что решила рассказать об инциденте из-за секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. На домогательства голливудского дельца пожаловались, в частности, актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

22 октября издание Los Angeles Times писало, что 38 женщин сообщили о приставаниях режиссера Джеймса Тобэка.

Полански также обвинили в изнасиловании немецкая актриса Ренате Лангер и американка Саманта Геймер. Помимо этого, британская артистка Шарлотта Льюис и женщина, представившаяся именем Робин, заявили о сексуальных домогательствах кинематографиста. Все предполагаемые жертвы Полански на тот момент были несовершеннолетними.