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Британская рок-группа "Роллинг Стоунз" предупредила президента США Дональда Трампа, что ему грозит судебный иск, если он продолжит использовать их песни в ходе своей предвыборной кампании.
„The Rolling Stones“
„The Rolling Stones“
© Scanpix

Как говорится в заявлении группы, адвокаты музыкантов совместно с американской организацией по защите авторских прав Broadcast Music, Inc. (BMI) работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего незаконного использования композиций.

На прошлой неделе на предвыборном митинге Трампа в Тулсе, штат Оклахома, звучала песня группы You Can't Always Get What You Want ("Ты не всегда получаешь то, что хочешь").

Эта же песня была использована во время предыдущей кампании Трампа в 2016 году.

"Роллинг Стоунз" не поддерживают Дональда Трампа," - написали тогда музыканты в "Твиттере".

В свежем заявлении представителей группы говорится о необходимости предпринять дальнейшие шаги, чтобы не допустить использования Трампом композиций "Роллинг Стоунз" в ходе его кампании, поскольку прежнее письменное предупреждение о нарушении им авторских прав было проигнорировано.

Авторское общество BMI от имени рок-группы предупредило предвыборный штаб Трампа, что использование их композиций без разрешения означает нарушение лицензионного договора и повлечет за собой правовые действия.
В апреле этого года "Роллинг Стоунз" и ее солист, 76-летний Мик Джагерр, впервые за восемь лет выпустили новый сингло жизни в условиях карантина в Британии - Living In A Ghost Town.

В июне семья рок-музыканта Тома Петти выпустила схожее письменное предупреждение в адрес предвыборного штаба Трампа с требованием прекратить продолжение противоправных действий после того, как на митинге в Тулсе прозвучала песня I Won't Back Down.

В заявлении, опубликованном в "Твиттере", родственники скончавшегося три года назад музыканта заявили, что Петти "никогда не хотел, чтобы его песня использовалась в рамках кампании ненависти".

Предвыборная кампания 74-летнего Трампа будет в ближайшие месяцы идти полным ходом вплоть до всеобщих выборов в ноябре, когда соперником нынешнего президента станет кандидат от Демократической партии, 77-летний Джо Байден.

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bbcrussian.com
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