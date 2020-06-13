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Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не приняла извинения артиста и отказалась от его денег, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Александра Добровинского.
Michailas Jefremovas po avarijos
Michailas Jefremovas po avarijos
© Itar-Tass / Scanpix

По словам юриста, ему удалось связаться с братом Захарова — Валерием Захаровым — и его женой, которые уже слышали извинения Ефремова, но считают их «запоздалыми». Родственники погибшего отказались принять денежную помощь, о которой говорилось в ролике артиста, и собираются добиваться справедливого решения суда, отметил Добровинский.

«Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно», — процитировал Добровинский Валерия Захарова.

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Что важно знать:

Курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров погиб от травм, полученных в ДТП с автомобилем Михаила Ефремова. Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве.

Прокуратура установила, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня на YouTube-канале «Гражданин поэт» было опубликовано видеообращение с извинениями Ефремова.

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