По словам юриста, ему удалось связаться с братом Захарова — Валерием Захаровым — и его женой, которые уже слышали извинения Ефремова, но считают их «запоздалыми». Родственники погибшего отказались принять денежную помощь, о которой говорилось в ролике артиста, и собираются добиваться справедливого решения суда, отметил Добровинский.
«Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно», — процитировал Добровинский Валерия Захарова.
Что важно знать:
Курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров погиб от травм, полученных в ДТП с автомобилем Михаила Ефремова. Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве.
Прокуратура установила, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. С 9 июня он находится под домашним арестом.
12 июня на YouTube-канале «Гражданин поэт» было опубликовано видеообращение с извинениями Ефремова.
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