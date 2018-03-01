Юристы Фриске уверены, что поселиться в загородном подмосковном доме - голубая мечта Шепелева. Они утверждают, что телеведущий близок к тому, чтобы ее исполнить, и намерены ему помешать. Дом, по словам родителей Жанны Фриске, был куплен на деньги певицы с расчетом, что Шепелев вернет ей половину потраченных на него денег. Но тот до сих пор не погасил долг.
В 2013 году, вскоре после того, как Жанна узнала о страшном диагнозе, Шепелев снял с ее счета крупную сумму и по доверенности купил загородный дом. Телеведущий от имени певицы должен был купить только половину дома и участка, так как предполагалось, что вторую половину он выкупит за собственные сбережения, утверждают юристы семьи Фриске.
"У него не было средств в тот момент. И он обещал, что вернет деньги за эту половину позже. Всего Дмитрий потратил на покупку 38 млн рублей. Из них 36 млн ушли на земельный участок и 2 млн - на сам дом", - заявляют юристы. По их оценке, долг Шепелева перед семьей Фриске составляет половину этой суммы - 19 млн рублей.
Как пишет "Комсомольская правда", из-за болезни Жанна так ни разу не побывала в коттедже, а Шепелев по сей день живет с ребенком в съемной квартире. После смерти Фриске ее половину особняка поделили в равных долях между сыном Платоном и ее родителями. Они после ссоры с Шепелевым отказались пускать его в коттедж. В качестве примирения Владимир и Ольга Фриске отказались от своих долей в пользу внука Платона. Теперь половина дома принадлежит мальчику, а вторая половина Шепелеву.
Катализатором для возобновления противостояния стало то, что Шепелев, по мнению родителей Жанны, намеренно препятствует их общению с внуком.
"Недавно мы узнали о желании Шепелева вселиться в этот дом. Но он так и не выполнил своего обещания - не выплатил 19 млн родным за половину этой недвижимости. А раз так, мы подаем на Шепелева иск в суд", - сообщили юристы Фриске.
Родственники Фриске отбирают у Шепелева купленный Жанной дом (1)
После небольшого перерыва юристы семьи умершей от рака...
ФОТО: Дженнифер Лоуренс снова смутила общественность откровенным нарядом (2)
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс второй раз за...
Вадима Казаченко обязали платить алименты на сына
Звезда российской эстрады 90-х годов Вадим Казаченко,...
TOP новостей
Эксперты ОЭСР представили рекомендации политикам Литвы (15)
Дольше платить пособия по безработице, больше...
Norfa сокращает время работы, как поступят другие сети?
После того как с января 2018 года было сокращено время...
Будущее Литвы: количество работоспособного населения значительно сократится (25)
Численность населения в Литве ежегодно сокращается на...
Пранцкетис в Варшаве: Поляки Литвы и литовцы Польши - это огромная ценность (19)
Находящийся с визитом в Варшаве председатель Сейма...
Эмигрант хотел вернуться в Литву, пока не столкнулся с проблемами (38)
Мечта эмигранта, связанная с возвращением в Литву...