Юристы Фриске уверены, что поселиться в загородном подмосковном доме - голубая мечта Шепелева. Они утверждают, что телеведущий близок к тому, чтобы ее исполнить, и намерены ему помешать. Дом, по словам родителей Жанны Фриске, был куплен на деньги певицы с расчетом, что Шепелев вернет ей половину потраченных на него денег. Но тот до сих пор не погасил долг.

В 2013 году, вскоре после того, как Жанна узнала о страшном диагнозе, Шепелев снял с ее счета крупную сумму и по доверенности купил загородный дом. Телеведущий от имени певицы должен был купить только половину дома и участка, так как предполагалось, что вторую половину он выкупит за собственные сбережения, утверждают юристы семьи Фриске.

"У него не было средств в тот момент. И он обещал, что вернет деньги за эту половину позже. Всего Дмитрий потратил на покупку 38 млн рублей. Из них 36 млн ушли на земельный участок и 2 млн - на сам дом", - заявляют юристы. По их оценке, долг Шепелева перед семьей Фриске составляет половину этой суммы - 19 млн рублей.

Как пишет "Комсомольская правда", из-за болезни Жанна так ни разу не побывала в коттедже, а Шепелев по сей день живет с ребенком в съемной квартире. После смерти Фриске ее половину особняка поделили в равных долях между сыном Платоном и ее родителями. Они после ссоры с Шепелевым отказались пускать его в коттедж. В качестве примирения Владимир и Ольга Фриске отказались от своих долей в пользу внука Платона. Теперь половина дома принадлежит мальчику, а вторая половина Шепелеву.

Катализатором для возобновления противостояния стало то, что Шепелев, по мнению родителей Жанны, намеренно препятствует их общению с внуком.

"Недавно мы узнали о желании Шепелева вселиться в этот дом. Но он так и не выполнил своего обещания - не выплатил 19 млн родным за половину этой недвижимости. А раз так, мы подаем на Шепелева иск в суд", - сообщили юристы Фриске.