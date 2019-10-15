Родные Заворотнюк впервые рассказали о её болезни

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали новую запись в "Инстаграме", где впервые рассказали о болезни актрисы. При этом они опровергли информацию о том, что Заворотнюк подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

— Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц. Всё это — выдумки, — говорится в сообщении близких артистки.

Также они призвали общественность уважать их желание не выносить на всеобщее обозрение детали болезни и пообещали и впредь опровергать ложные сообщения о состоянии здоровья актрисы.

Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября в тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга (последняя стадия). Позже актрису выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр", и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении.

При этом официально родственники не давали никаких комментариев до 11 октября, когда семья звезды прервала молчание и сделала своё первое заявление.