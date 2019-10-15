Близкие артистки призвали общественность уважать их желание не выносить на всеобщее обозрение подробности болезни.
Anastasija Zavorotniuk
© DELFI montažas

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали новую запись в "Инстаграме", где впервые рассказали о болезни актрисы. При этом они опровергли информацию о том, что Заворотнюк подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

— Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц. Всё это — выдумки, — говорится в сообщении близких артистки.

Статьи по теме:
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы  (6)
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк

Также они призвали общественность уважать их желание не выносить на всеобщее обозрение детали болезни и пообещали и впредь опровергать ложные сообщения о состоянии здоровья актрисы.

Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября в тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга (последняя стадия). Позже актрису выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр", и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении.

При этом официально родственники не давали никаких комментариев до 11 октября, когда семья звезды прервала молчание и сделала своё первое заявление.

lifenews.ru
Статьи по теме:

История повторяется. Сотрудник клиники, в которую перевезли Заворотнюк, готов на ней заработать (3)

Неизвестный, представившийся сотрудником больницы,...

Все плохо. Онколог оценил состояние Анастасии Заворотнюк по имеющейся информации (1)

По последним данным, Анастасию Заворотнюк выписали из...

У Заворотнюк нет рака? В сети озадачены заявлением директора актрисы представитель артистки информацию опроверг (10)

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов...

Знаменитости

Родные Заворотнюк впервые рассказали о её болезни

Близкие артистки призвали общественность уважать их...

Певица Наташа Королева обнародовала гневное обращение к Зеленскому

Украинская и российская эстрадная певица, актриса и...

Элтон Джон рассказал о психической болезни Майкла Джексона

Элтон Джон назвал Майкла Джексона в своей...

Бывший муж Пугачевой: "В браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть" (4)

Александр Стефанович во время передачи "Звезды сошлись"...

Шнуров об участии в акциях оппозиции: "Я бы вышел" (2)

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что готов поучаствовать...

TOP новостей

Что президент Литвы во время своей пресс-конференции сказал о налогах? (10)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что важно...

Литовские перевозчики говорят о развале сектора: это геноцид со стороны политиков (10)

В спешке проводятся налоговые реформы, которые грозят...

Со следующего года в Литве изменятся почти все выплаты (9)

Со следующего года в Литве увеличатся "детские" деньги,...

В Литву рекой текут деньги: выросло количество владельцев 5 и более квартир (55)

В Литве увеличивается количество жителей, у которых...

Поиск будущих плательщиков налога на недвижимость в парламенте: кого ждет новый налог (12)

Часть депутатов литовского парламента, попадающих в...